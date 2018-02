ООН заявила о гибели более ста человек в Восточной Гуте за два дня

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встревожен информацией о гибели более 100 мирных жителей, в том числе – 13 детей, из-за обстрелов и бомбардировок Восточной Гуты – пригорода столицы Сирии Дамаска. Об этом рассказал пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик, передает РБК.

Дюжаррик заметил, что в Восточной Гуте авиационным и артиллерийским ударам со стороны правительственных войск подвергаются почти 400 тыс. человек. Повреждения получили пять больниц и клиник, более 700 местных жителей нуждаются в эвакуации по медицинским причинам, добавил он.

Ранее о гибели в этом пригороде Дамаска более 100 мирных жителей за двое суток заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт. В связи с этим она призвала Россию прекратить поддержку Президента Сирии Башара Асада.

При этом представитель ООН упомянул и обстрелы Дамаска со стороны удерживающих Восточную Гуту повстанцев. Вчера Министерство обороны РФ заявило об обстреле российского Центра примирения враждующих сторон и жилых кварталов столицы Сирии.

Восточная Гута считается одной из так называемых зон деэскалации, однако боевые действия здесь никогда не прекращались. В последние дни сирийские власти перебросили к удерживаемому боевиками анклаву дивизию спецназа «Силы Тигра» и другие подразделения, видимо, готовясь к наступлению.

