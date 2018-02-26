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СМИ: Российские Су-57 перебросили в Сирию для испытаний

26 февраля 2018, 08:44

В САР самолеты апробируют системы РЭБ и радиолокации.
В Сирию перебросили еще два истребителя Су-57
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Еще не принятые на вооружение российские истребители пятого поколения Су-57 перебросили в Сирию для испытаний в приближенных к военным условиях, а также для демонстрации возможностей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным СМИ, в САР самолеты апробируют системы РЭБ и радиолокации, однако полноценного боевого применения это не предусматривает.

Об отправке на российскую авиабазу Хмеймим двух Су-57 стало известно 24 февраля. Израиль засек самолеты со спутников, после чего снимки опубликовал оператор коммерческих спутников ImageSat International.


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