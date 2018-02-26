СМИ: Российские Су-57 перебросили в Сирию для испытаний

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Еще не принятые на вооружение российские истребители пятого поколения Су-57 перебросили в Сирию для испытаний в приближенных к военным условиях, а также для демонстрации возможностей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным СМИ, в САР самолеты апробируют системы РЭБ и радиолокации, однако полноценного боевого применения это не предусматривает.

Об отправке на российскую авиабазу Хмеймим двух Су-57 стало известно 24 февраля. Израиль засек самолеты со спутников, после чего снимки опубликовал оператор коммерческих спутников ImageSat International.