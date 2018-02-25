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Политика

Израиль опубликовал фото российских Су-57 в Сирии

25 февраля 2018, 13:32

Самолеты предположительно перебросили на российскую авиабазу Хмеймим для тестирования технических систем и сбора разведданных.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Еще не принятые на вооружение российские истребители пятого поколения Су-57 были запечатлены в Сирии со спутника. Фотографии от 23 февраля появились у израильского оператора коммерческих спутников ImageSat International (ISI), сообщает РИА «Новости».

Речь идет о двух самолетах, предположительно переброшенных на российскую авиабазу Хмеймим для тестирования технических систем и сбора разведданных.

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения разрабатывается ОКБ имени П. О. Сухого и должен заменить в российских ВВС тяжелый истребитель Су-27.


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