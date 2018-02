Израиль опубликовал фото российских Су-57 в Сирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Еще не принятые на вооружение российские истребители пятого поколения Су-57 были запечатлены в Сирии со спутника. Фотографии от 23 февраля появились у израильского оператора коммерческих спутников ImageSat International (ISI), сообщает РИА «Новости».

Речь идет о двух самолетах, предположительно переброшенных на российскую авиабазу Хмеймим для тестирования технических систем и сбора разведданных.

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения разрабатывается ОКБ имени П. О. Сухого и должен заменить в российских ВВС тяжелый истребитель Су-27.

#ISI reveals the first deployment of two #Russian stealth fighters #SU-57, as can be seen in Eros-B #satellite imagery from yesterday pic.twitter.com/SoOEhhpe0R