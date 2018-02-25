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Путин поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде

25 февраля 2018, 12:56 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Путин поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде По словам Президента РФ, спортсмены продемонстрировали прекрасную технику.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по хоккею с «золотом» Олимпиады-2018, отметив бойцовские качества российской «ледовой дружины». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул такие черты российских хоккеистов, как командный настрой, характер и воля. По его словам, спортсмены продемонстрировали прекрасную технику.

«Нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», – сказано в телеграмме.

Ранее победа россиян на Играх обрадовала Президента РТ Рустама Минниханова, который проводит выходной на зимней рыбалке.


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