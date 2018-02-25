Рустам Минниханов поздравил российских хоккеистов с воскресной рыбалки

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит воскресный день на рыбалке. Фото улова лидер республики выложил в своем Twitter.
Ловить бершей ему помогает сын Искандер, который разделяет увлечение отца зимней рыбной ловлей.
Снимки с места отдыха Президента РТ чередуются с поздравлением сборной России по хоккею, которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.
Победа!!! pic.twitter.com/61ATZxLOb3— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) February 25, 2018