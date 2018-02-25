Все новости Татарстан Россия

Общество

Рустам Минниханов поздравил российских хоккеистов с воскресной рыбалки

25 февраля 2018, 12:34 , Фото: twitter.com/rusminnikhanov

Рустам Минниханов поздравил российских хоккеистов с воскресной рыбалки Ловить бершей Президенту РТ помогает сын Искандер.
Рустам Минниханов с сыном посвятили выходной рыбалке
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Рустам Минниханов выложил в Instagram фото с рыбалки
Рустам Минниханов проводит выходной на рыбалке
В условиях отсутствия денег на новые тракторы и сеялки Минсельхозпрод РТ задумался об энергосберегающих технологиях

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит воскресный день на рыбалке. Фото улова лидер республики выложил в своем Twitter.

Ловить бершей ему помогает сын Искандер, который разделяет увлечение отца зимней рыбной ловлей.

Снимки с места отдыха Президента РТ чередуются с поздравлением сборной России по хоккею, которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter