Глава наблюдательной комиссии МОК изменила доклад о допинге

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц изменила доклад о допинге перед заседанием комиссии. В этом она призналась порталу Inside the games, сообщает ТАСС.

Свои действия Хевертц объяснила тем, что хотела показать, что Олимпийский комитет России (ОКР) не имеет отношения к двум допинговым нарушениям со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Благодаря докладу Хевертц, зачитанному сегодня, были сделаны выводы, что проваленные допинг-тесты россиян Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой не имеют системного характера и за ними не стоит ОКР.

Тем не менее, Международный олимпийский комитет не восстановил ОКР в правах, поэтому россияне продолжат выступать под олимпийским флагом и с ним же завершат Олимпиаду-2018 на церемонии закрытия.