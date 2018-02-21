(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Завоевавший бронзовую медаль Олимпиады в Пхечхане российский керлингист Александр Крушельницкий отверг возможность намеренного употребления мельдония, передает агентство «Р-Спорт».

При этом спортсмен констатировал, что употребление любого запрещенного препарата в преддверии Игр, где тестирование проводится на самом высоком уровне, не имеет никакого смысла.

Россиянин не исключил, что его могли подставить – например, пробравшись в гостиницу.

Жена и напарница Крушельницкого Анастасия Брызгалова же отметила, что они не брали на Олимпиаду медикаментов, поэтому случайное попадание мельдония в организм ее мужа исключается. «Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками», – добавила она.

Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Теперь сборная олимпийских атлетов из России может лишиться этой награды.