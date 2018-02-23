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В допинг-пробе бобслеистки Сергеевой обнаружен запрещенный препарат

23 февраля 2018, 16:32 , Фото: pixabay.com

В допинг-пробе бобслеистки Сергеевой обнаружен запрещенный препарат Тест показал наличие в крови спортсменки триметазидина, который применяется для лечения и профилактики болезней сердца.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятой 18 февраля, обнаружен запрещенный препарат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о триметазидине, который применяется для лечения и профилактики болезней сердца. Его запретили принимать в 2014 году.

Между тем в Федерации бобслея России рассказали, что результат взятых 13 февраля анализов был отрицательным, и лекарств Сергеевой никто не назначал.

Сергеева в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого был найден мельдоний, из-за чего сборная РФ лишилась «бронзы» Игр-2018.


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