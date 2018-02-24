Снявший Серебрякова в «Левиафане» режиссер Звягинцев вступился за актера

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Режиссер Андрей Звягинцев, который снимал Алексея Серебрякова в фильме «Левиафан», объяснил слова актера о «хамской» России, пишет «Коммерсантъ».



По словам Звягинцева, Серебряков в своей фразе о «силе, наглости и хамстве» сказал о падении нравственности россиян. Он хотел сказать, что ему стыдно за Родину, добавил режиссер.



«"Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыдно", – вот что на самом-то деле сказал Серебряков», – напомнил Андрей Звягинцев о сказанной несколько лет назад фразе Андрея Кончаловского («Я русский, и скучаю по своей Родине, но я ее не вижу. Я не вижу страны, которой хочу гордиться… Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыдно…»).



Российский же народ «измельчал», раз не осмыслил фразу и тут же раскритиковал актера. «Измельчал, коли так горячо реагирует на слова, предложенные к свободной дискуссии; возможно, не до конца промысленные, спонтанные, но зато смело им выхваченные из самой атмосферы духовного удушья», – резюмировал режиссер.