Глава Минсельхозпрода РТ прокомментировал ограничение поставок молока из Беларуси

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сегодня прокомментировал решение Россельхознадзора России об ограничении поставок молочной продукции из Беларуси.

«Это было созревшим решением, поскольку более 40 белорусских молокоперерабатывающих предприятий уже долгое время находятся под контролем госнадзора в связи с претензиями к качеству широкого ассортимента поставляемой ими продукции», – заявил журналистам Марат Ахметов после завершения прошедшего в режиме видеоконференцсвязи республиканского совещания.

«Конечно, это требует глубокого изучения, но я сомневаюсь, что Беларусь завозит в Россию только собственную продукцию», – отметил профильный министр.

Сейчас министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц заявляет, что его ведомство не в курсе причин, повлекших введение столь жестких мер со стороны Российской Федерации. Однако российская сторона не раз озвучивала претензии, касающиеся несоответствия качества белорусской продукции своим требованиям, подчеркнул Марат Ахметов.

«Они (белорусские производители – прим. Т-и) на это, видимо, серьезного внимания не обращали. Но когда одна за другой разные партии показали наличие в своем составе различных препаратов, в том числе антибиотиков, Россельхознадзор не отреагировать не мог», – заметил он.

Кроме того, по мнению Ахметова, Беларусь несколько злоупотребляет прозрачностью границ. «Беларусь заявляет, что завозит в Россию очень скромные объемы, а по факту речь идет об огромном количестве продукции, не сопровождаемой документами и не поддающейся учету», – уверен глава Минсельхозпрода РТ.

«Это решение Россельхознадзора вызвало очень серьезный резонанс. Наверняка идет серьезное давление в пользу отмены этого решения. Но мы понимаем и принимаем это решение, направленное на защиту наших, российских товаропроизводителей», – сказал глава Минсельхозпрода РТ.

«Мы помним обращение нашего Президента на имя Председателя Правительства России и надеемся, что это решение Россельхознадзора поможет российским, татарстанским товаропроизводителям быть шире представленными на российских прилавках», – добавил министр.

При этом, по словам Марата Ахметова, ограничение на поставку белорусской молочной продукции никак не скажется на ценах, так как молока в стране достаточно. Татарстан входит в число лидеров по производству и поставкам товарного продукта надлежащего качества. Тем более что впереди весна и лето, когда надои становятся еще больше, добавил он.

А вот подумать о снижении цен вполне можно. «Если соответствующие службы надзорные поработают с торговыми сетями, оптовыми поставщиками в части их отпускных цен и их наценок», – предположил вице-премьер РТ.

На некоторые продукты, например, сыры и масло, торговая наценка от отпускной цены только за право быть представленными на полках розничной сети может достигать 60 процентов. Если умерить аппетит посредников и торговцев, продукты вполне можно сделать более доступными для населения, заключил Ахметов.