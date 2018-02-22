Россельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.

Новые меры приняты в связи с поступлением на территорию страны небезопасной молочной продукции. Ограничения вводятся до того момента, пока белорусская сторона не наладит ситуацию с обеспечением безопасности своей продукции.

Под запрет, кроме молока, попали сгущенные сливки, молочная сыворотка, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Ранее Россельхознадзор установил усиленный контроль за продукцией семи белорусских предприятий, поводом стали ветеринарно-санитарные нарушения.