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Экономика и финансы

Названа дата встречи России и Белоруссии по «молочной проблеме»

22 февраля 2018, 21:56

Детали встречи будут объявлены позднее.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии проведут встречу по вопросам поставок молока 26 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Николая Власова. 

Детали встречи будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает ввоз молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля, так как на территорию России были ввезены небезопасные молочные продукты. 

Власти Белоруссии были удивлены такому решению со стороны России.


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