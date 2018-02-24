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Рустам Минниханов поздравил фигуристку Алину Загитову с «золотом» Олимпиады в Пхенчхане

24 февраля 2018, 09:55 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов поздравил фигуристку Алину Загитову с «золотом» Олимпиады в Пхенчхане Президент РТ пожелал спортсменке и ее наставнице Этери Тутберидзе оптимизма, удачи и новых ярких свершений.
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 (Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фигуристку Алину Загитову, завоевавшую золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Поздравительную телеграмму лидер республики направил как самой спортсменке, так и ее наставнице – заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Уважаемая Этери Георгиевна, дорогая Алина! Впечатлен блестящим выступлением Алины в произвольной программе и искренне поздравляю вас с заслуженной, убедительной и красивой победой. Этот успех очень важен еще и потому, что медаль нашей фигуристки – первое "золото" России на этой непростой Олимпиаде», – отметил Минниханов.

По мнению Президента Татарстана, своими достижениями на Играх Алина Загитова и ее коллега по сборной Евгения Медведева подтвердили авторитет отечественной школы фигурного катания как сильнейшей в мире, внеся значительный вклад в укрепление международного имиджа и спортивной славы России.

«Искренне разделяю с вами радость достижения высокой цели и от души желаю неизменного оптимизма, удачи и новых ярких свершений», – завершил свое поздравление Рустам Минниханов.

Алина Загитова накануне завоевала на Олимпиаде золотую медаль, получив за короткую и произвольную программу 239,57 балла. Евгения Медведева стала обладательницей серебряной награды, набрав 238,26 балла.


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