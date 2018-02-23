Первые тренировки Алины Загитовой прошли в Альметьевске

(Ижевск, 23 февраля, «Татар-информ», Юлия Семенова). 15-летняя уроженка Ижевска Алина Загитова, выигравшая «золото» в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, встала на коньки в пять лет в Альметьевске.

Свои первые тренировки она начинала в 2007 году в альметьевском Дворце спорта «Юбилейный», где в то время за клуб «Нефтяник» выступал ее отец. До 2015 года Загитова тренировалась на базе Ижевской ДЮСШ. Сейчас фигуристка занимается в Москве у одной из самых востребованных и популярных тренеров страны Этери Тутберидзе.

Алина Загитова родилась в Ижевске 18 мая 2002 года. Ее отец – Ильназ Загитов – известный хоккейный тренер. В 2015 – 2016 гг. он возглавлял ижевский ХК «Ижсталь», сейчас продолжает работать там же тренером.

Сегодня он с раннего утра приехал в родной ледовый дворец «Ижсталь», где фигурным катанием занимается его младшая дочь Сабина.

«Я уже с половины шестого утра здесь. Всю ночь не спал, места себе не находил. Алинино выступление смотреть не смог, вышел с катка. Никогда не смотрю ее выступления в прямом эфире, только в записи. Пока ничего не понял! Созвониться с Алиной планирую чуть позже, вечером, пусть эмоции улягутся», – поделился с журналистами отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов.

Отметим, что юная фигуристка также стала серебряным призером в командном турнире и побила мировой рекорд в короткой программе.