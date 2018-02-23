Путин поздравил Загитову и Медведеву с блестящими результатами на Олимпиаде

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Блестящие результаты и красивое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане отметил в своих поздравительных телеграммах фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер также поздравил тренеров спортсменок.

Ранее слова восхищения Загитовой и Медведевой адресовал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, медаль Загитовой стала первым «золотом» для России на Играх в Южной Корее. Медведева завоевала «серебро».