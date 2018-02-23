Фигуристка Загитова завоевала для России первое золото на Олимпиаде

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Пятнадцатилетняя российская фигуристка Алина Загитова завоевала первую золотую медаль для России на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.
«Серебро» получила россиянка Евгения Медведева, «бронзу» — канадская спортсменка Кейтлин Осмонд.
Загитова за короткую и произвольную программу получила в общей сумме 239,57 балла, опередив Медведеву на 1,31 балла (238,26).
Осмонд получила 231,02 балла.
Обе россияники за произвольную программу получили одинаковое количество баллов — 156,65.
Ранее сообщалось, что 19 февраля допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку Загитовой, когда пришли взять пробы анализов. Позже WADA отрицали свою причастность к срыву тренировки.