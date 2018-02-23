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Фигуристка Загитова завоевала для России первое золото на Олимпиаде

23 февраля 2018, 09:42

«Серебро» получила россиянка Евгения Медведева.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Пятнадцатилетняя российская фигуристка Алина Загитова завоевала первую золотую медаль для России на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Серебро» получила россиянка Евгения Медведева, «бронзу» — канадская спортсменка Кейтлин Осмонд.

Загитова за короткую и произвольную программу получила в общей сумме 239,57 балла, опередив Медведеву на 1,31 балла (238,26). 

Осмонд получила 231,02 балла.

Обе россияники за произвольную программу получили одинаковое количество баллов — 156,65.

Ранее сообщалось, что 19 февраля допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку Загитовой, когда пришли взять пробы анализов. Позже WADA отрицали свою причастность к срыву тренировки.


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