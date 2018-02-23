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Спорт

Медведев поздравил российских фигуристок с медалями Олимпиады

23 февраля 2018, 11:14

В женском одиночном фигурном катании по итогам короткой и произвольной программ Алина Загитова заняла первое место, Евгения Медведева — второе.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями на Олимпиаде в Пхенчхане. Медведев написал поздравление в своем микроблоге в Twitter.

«Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!» — говорится в сообщении в социальной сети

В женском одиночном фигурном катании по итогам короткой и произвольной программ Алина Загитова заняла первое место, Евгения Медведева — второе.


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