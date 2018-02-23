Медведев поздравил российских фигуристок с медалями Олимпиады

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями на Олимпиаде в Пхенчхане. Медведев написал поздравление в своем микроблоге в Twitter.

«Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!» — говорится в сообщении в социальной сети

В женском одиночном фигурном катании по итогам короткой и произвольной программ Алина Загитова заняла первое место, Евгения Медведева — второе.