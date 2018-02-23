Харламов назвал отношения Батрутдинова с Бузовой деградацией

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Гарик Харламов назвал отношения своего коллеги Тимура Батрутдинова с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой деградацией, сообщает «СтарХит».



Подобное заявление прозвучало во время шоу Comedy Club.



В начале диалога Гарик объяснил нестабильное состояние Тимура. «Он мутит с Бузовой», – заявил шоумен. Харламов обсуждал отношения Батрутдинова и телеведущей в свойственной ему манере. Гарик заявил, что аудитория «Инстаграма» Тимура выросла благодаря Ольге на один миллион подписчиков. А «Инстаграм» Криштиану Роналду насчитывает 250 млн подписчиков. «Мути с ним», – посоветовал комик коллеге.



В разговор вмешалась Бузова, которая стала уговаривать Батрутдинова уйти с проекта. «Я пришла за тобой. Они же тебе все завидуют. Ты посмотри на себя, какой ты красивый, какой ты сексуальный, какой ты умный. Да ты вообще самый смешной из Comedy. Тимур, пойдем со мной. Comedy никто уже не смотрит, все смотрят мои сториз», – сказала Бузова.



За Батрутдинова началась настоящая борьба. Ольга разделась до купальника, Гарик последовал ее примеру и также остался в купальном костюме, но это мужчине мало помогло. Он выбрал Бузову и покинул сцену.

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