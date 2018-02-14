Видео: Бузова разочаровала очередным клипом с вульгарными танцами

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова в День влюбленных представила новый клип на песню Wi-Fi. В своем аккаунте в соцсети Instagram она сообщила, что не спала всю ночь перед премьерой.



«Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились... Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь....Я очень жду Ваших отзывов и комментариев», – написала своей многомиллионной аудитории Бузова (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).

Ролик размещен на YouTube-канале. Бузова в видео предстает в разных образах – в черном боди, золотистом комбинезоне, в колготках в крупную сетку. На протяжении всего сюжета она флиртует с парнем, роль которого исполнил американский актер Джереми Микс. Он хватает ее за волосы, водит на четвереньках по сцене, а она поет ему, что тот «раздает себя как Wi-Fi».



Центральным моментом видео стали своеобразные танцы певицы и ее кордебалета. Многие подписчики сочли, что в клипе много повторов, а танцы слишком вульгарны. Другие же предположили, что Бузовой не хватило бюджета и все деньги пришлось заплатить актеру, поэтому сюжета как такового в клипе нет.

Ранее Бузова, расстроенная критикой пользователей Сети, скрыла свой Instagram от публичного просмотра. Аудитория ее блога на сегодняшний день составляет 12 млн человек.