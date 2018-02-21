Ольга Бузова похвасталась подарком от тайного воздыхателя

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала в своем Instagram шикарное кольцо с изумрудом.
Светская львица показала дорогое украшение в «сториз» и подписала лаконично: «Спасибо большое!».
Мнения поклонников разделились. Одни тут же принялись гадать, от кого же столь дорогой подарок. Некоторые сочли, что экс-супруга Дмитрия Тарасова получила новое предложение руки и сердца и даже вспомнили, что подобные украшения носили Виктория Боня и принцесса Диана. Другие отметили, что «сториз» Бузовой в последнее время изобилует сердечками и стрелами Амура, а сама она выглядит очень счастливой.
Некоторые решили, что Бузова могла сама себе купить кольцо, так как неплохо зарабатывает и имеет плотный гастрольный график.
Ранее Ольга Бузова разочаровала очередным клипом с вульгарными танцами.
Добрый день, мои дорогие 🙏🏻 Начинается новая неделя, пусть она будет продуктивной 🤗🙃 Девочки, а Вы будьте всегда самыми красивыми для своих мужчин в платьях от @olgabuzova_design 👸🏻❤😘👗 Всех целую 💋 побежала в кадр 🎥 #ялюблюсвоюработу #платьеотольгибузовой #девочкитакиедевочки #ясоздаютренды