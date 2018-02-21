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Ольга Бузова похвасталась подарком от тайного воздыхателя

21 февраля 2018, 23:54

Ольга Бузова похвасталась подарком от тайного воздыхателя Светская львица показала дорогое украшение в «сториз» и подписала лаконично: «Спасибо большое!».
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала в своем Instagram шикарное кольцо с изумрудом.

Светская львица показала дорогое украшение в «сториз» и подписала лаконично: «Спасибо большое!».

Мнения поклонников разделились. Одни тут же принялись гадать, от кого же столь дорогой подарок. Некоторые сочли, что экс-супруга Дмитрия Тарасова получила новое предложение руки и сердца и даже вспомнили, что подобные украшения носили Виктория Боня и принцесса Диана. Другие отметили, что «сториз» Бузовой в последнее время изобилует сердечками и стрелами Амура, а сама она выглядит очень счастливой.

Некоторые решили, что Бузова могла сама себе купить кольцо, так как неплохо зарабатывает и имеет плотный гастрольный график.

Ранее Ольга Бузова разочаровала очередным клипом с вульгарными танцами.

 

Добрый день, мои дорогие 🙏🏻 Начинается новая неделя, пусть она будет продуктивной 🤗🙃 Девочки, а Вы будьте всегда самыми красивыми для своих мужчин в платьях от @olgabuzova_design 👸🏻❤😘👗 Всех целую 💋 побежала в кадр 🎥 #ялюблюсвоюработу #платьеотольгибузовой #девочкитакиедевочки #ясоздаютренды

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


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