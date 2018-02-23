Звезда «Тюрковидения» Айдар Сулейманов выступит в Рыбно-Слободском районе

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Рыбно-Слободской район 24 февраля посетят звезды Татарстана.

На сцене перед публикой выступят ансамбль танца «Сайдаш», народный артист РТ Илсаф, участница фестиваля татарской песни «Узгэреш Жиле» Айгуль Гардисламова, а также телеведущая и певица Лилия Хайруллина и лауреат международных и всероссийских конкурсов Айдар Сулейманов.

18 февраля этого года Айдар Сулейманов стал обладателем Гран-при фестиваля «Биир кун» («Под одним солнцем») по результатам голосования 11 российских регионов. Это не первая победа татарстанского исполнителя. В 2014 году он дошел до финала «Тюрковидения», где достойно представил Татарстан и занял второе место.



Артисты исполнят свои лучшие номера.



Концерты звезд по Татарстану проходят при поддержке Министерства культуры РТ.