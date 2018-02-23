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Культура

Звезда «Тюрковидения» Айдар Сулейманов выступит в Рыбно-Слободском районе

23 февраля 2018, 06:50 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Звезда «Тюрковидения» Айдар Сулейманов выступит в Рыбно-Слободском районе На сцене выступят ансамбль танца «Сайдаш», певцы Илсаф, Айгуль Гардисламова, Лилия Хайруллина, Айдар Сулейманов.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Рыбно-Слободской район 24 февраля посетят звезды Татарстана. 

На сцене перед публикой выступят ансамбль танца «Сайдаш», народный артист РТ Илсаф, участница фестиваля татарской песни «Узгэреш Жиле» Айгуль Гардисламова, а также телеведущая и певица Лилия Хайруллина и лауреат международных и всероссийских конкурсов Айдар Сулейманов.

18 февраля этого года Айдар Сулейманов стал обладателем Гран-при фестиваля «Биир кун» («Под одним солнцем») по результатам голосования 11 российских регионов. Это не первая победа татарстанского исполнителя. В 2014 году он дошел до финала «Тюрковидения», где достойно представил Татарстан и занял второе место.

Артисты исполнят свои лучшие номера. 

Концерты звезд по Татарстану проходят при поддержке Министерства культуры РТ.


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