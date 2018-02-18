Народные песни принесли победу Татарстану в российском этноконкурсе

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня стали известны результата конкурса этно-поп песни «Биир кун» («Под одним солнцем»). По солидарному решению жюри из 11 регионов России, Гран-при был удостоен певец из Татарстана Айдар Сулейманов.

Это не первая победа татарстанского исполнителя. В 2014 году он дошел до финала «Тюрковидения», где достойно представил Татарстан и занял второе место.

«Я счастлив, что получилось стать первым победителем в истории конкурса "Биир Кун". Планка была очень высокой, но удалось взять эту новую для меня высоту, донести до зрителя и жюри красоту татарского языка, татарской песни, самобытность и красоту нашей культуры», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Айдар Сулейманов.

По словам певца, условия финала конкурса организаторы в последний момент изменили. Ранее предполагалось, что финалисты встретятся в Якутске. Однако в последний момент, буквально за два дня до финала, решено было проводить итоговый этап дистанционно, но в прямом эфире. Выступления артистов оценивали представители 11 регионов-участников.

Член жюри от Татарстана, композитор и педагог Эльмир Низамов, высшую оценку в 11 баллов поставил представителю Крыма. Понятно, что за свой регион голосовать он не мог, тем более что музыку для одной из исполненных Айдаром Сулеймановым песен написал именно он. «Как здорово, что в нашей стране так много народов и они стараются сохранить свою культуру и свое лицо», – отметил композитор.

Все песни участники состязания исполняли на своих родных языках. От Татарстана прозвучали народные песни «Илче бага» и «Рэйхан», а также композиции современных композиторов «Атлар чаба» и «Зэнгэр томан».

Конкурс «Биир кун» – это совместный проект Якутского театра эстрады и Национальной вещательной компании «Саха», который поддерживает Министерство культуры и духовного развития республики.