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Экономика и финансы

Белорусы удивились запрету на ввоз молочной продукции в Россию

22 февраля 2018, 18:21

Белорусские службы хотят проконсультироваться с российской стороной по поводу запрета на ввоз молока.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Власти Беларуси выразили удивление запретом на ввоз молока и молочной продукции в Россию. Ограничения со стороны Россельхознадзора вступят в силу уже 26 февраля, пишет газета «Известия».

«Только что прочитали (о запрете – прим. Т-и). Сейчас выясняем, что побудило к такому решению», – заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Маринич.

Он добавил, что белорусская сторона готова к консультациям с российскими коллегами для прояснения ситуации с экспортом молочной продукции в РФ.


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