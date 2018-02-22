Белорусы удивились запрету на ввоз молочной продукции в Россию

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Власти Беларуси выразили удивление запретом на ввоз молока и молочной продукции в Россию. Ограничения со стороны Россельхознадзора вступят в силу уже 26 февраля, пишет газета «Известия».

«Только что прочитали (о запрете – прим. Т-и). Сейчас выясняем, что побудило к такому решению», – заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Маринич.

Он добавил, что белорусская сторона готова к консультациям с российскими коллегами для прояснения ситуации с экспортом молочной продукции в РФ.