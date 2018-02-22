Стало известно новое место работы экс-главы Алексеевского района РТ

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Стало известно новое место работы бывшего главы Алексеевского района РТ Владимира Козонкова. Об этом на заседании Совета района сообщил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

«Учитывая огромный опыт Владимира Козонкова, по представлению Президента Татарстана он поедет работать в Казань и будет избран в Совет муниципальных образований РТ», – сказал Председатель Госсовета Татарстана и добавил, что опыт человека, который почти 14 лет руководил районом, пойдет на пользу республике.

По словам главы татарстанского парламента, за время работы Козонкова в Алексеевском районе произошло достаточно много положительных изменений. «Владимир Козонков – доступный для населения человек, коммуникабельный и пользующий авторитетом у коллег», – сказал он и наградил бывшего руководителя района медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что и. о. руководителя исполкома Алексеевского района назначен Сергей Демидов.