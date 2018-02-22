И. о. руководителя исполкома Алексеевского района РТ назначен Сергей Демидов

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана назначен Сергей Демидов. Такое решение было принято сегодня на отчетной сессии Совета района. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Сергей Демидов до этого момента работал первым заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ.

Представил кандидатуру Демидова Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Сергей Демидов знаком жителям Алексеевского района и происходит из известной в республике семьи.

«Представители рода Демидовых, работая, доказали, что они порядочные, честные и принципиальные люди, умеющие работать. Мы считаем, что Демидов, на которой остановил свой взор Президент Татарстана Рустам Минниханов, имеет немалый управленческий опыт», – сказал Фарид Мухаметшин.

«Наверное, многие жители района с облечением вздохнули, узнав, что руководить районом будет не пришлый человек», – добавил Председатель Госсовета РТ.

Глава республиканского парламента выразил уверенность в том, что Демидов успешно справится с поставленными задачами.

Сергей Демидов в свою очередь поблагодарил руководство республики за доверие, которое ему оказано. «Я осознаю ту ответственность, которую в настоящий момент беру на себя», – заметил он, выступая перед депутатами, и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать это доверие.

Ранее Совет Алексеевского района принял отставку главы муниципалитета Владимира Козонкова.

Сергей Демидов родился 1 января 1978 года в селе Русское Никольское Лаишевского района Татарской АССР. Окончил в 1999 году Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция», а в 2007-м – Институт экономики, управления и права (Казань) по специальности «маркетинг».

В разные годы работал начальником отдела земельных и имущественных отношений Минземимущества РТ в Лаишевском районе, начальником Управления недвижимости Минземимущества РТ. В апреле 2009 года назначен заместителем министра земельных и имущественных отношений РТ, в июле 2012-го стал первым заместителем. Женат, имеет двоих детей.