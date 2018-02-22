Глава Алексеевского района РТ объявил о своей отставке

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Глава Алексеевского района Татарстана Владимир Козонков объявил о своей отставке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили собственные источники.

О своем решении Козонков сообщил на 20-м заседании Совета Алексеевского района III созыва. На сессии подводятся итоги развития муниципального образования за 2017 год, в мероприятии принимает участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Совет Алексеевского района сегодня должен будет принять решение по внесенному в повестку дня вопросу о досрочном прекращении полномочий главы в связи с отставкой по собственному желанию. «Прошу депутатский корпус поддержать мое решение», – заметил Козонков.

На должность и. о. руководителя исполкома Алексеевского района будет предложена кандидатура Сергея Демидова, ранее занимавшего должность первого заместителя министра земельных и имущественных отношений РТ. Именно его фамилия значится в документах, подготовленных к заседанию.

Владимир Козонков родился 4 июня 1956 года в селе Алексеевское Алексеевского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «агроном».

В 1976 – 1978 годах работал инженером-электриком фабрики, в 1978-м – электрик Алексеевской фабрики художественного ткачества. С 1978-го по 1980 год – старший инженер МОКСа по строительству при управлении сельского хозяйства Алексеевского райсовета. В 1980 – 1983 годах – главный инженер Алексеевского районного объединения «Сельхозхимия», председатель колхоза.

В 1983-м стал инструктором орготдела РК КПСС. В 1983 – 1985 годах – председатель колхоза имени XXII партсъезда. С 1985-го по 1988 год – глава ПМК-435 управления «Татсельстрой». В 1988 – 1990 годах – второй секретарь Алексеевского райкома КПСС, а в 1990 – 1991 годах – его первый секретарь.

С 1991-го по 2004 год работал директором ОАО «Алексеевская сельхозтехника», в 2004-м – директором ООО «Единство» Алексеевского района РТ. С 2004-го по 2005 год – глава администрации Алексеевского района РТ, в 2005-м стал главой района.