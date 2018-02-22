Суд оштрафовал московский кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Суд Дорогомиловского района Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей кинотеатр «Пионер» за показ сатирической комедии «Смерти Сталина» без разрешения, сообщает RT.



23 января Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины. 25 января кинотеатр «Пионер» показал «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры. 27 января сеансы британско-французской комедии режиссера Армандо Ианнуччи прекратились.

По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, многие зрители могут воспринять картину «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над Советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».

Проведенный среди россиян опрос также показал, что, по мнению заметной части жителей страны, история России и исторические личности не должны становиться поводами для шуток.