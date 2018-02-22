Ольгу Бузову вновь предал несостоявшийся поклонник

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова рассказала об очередном предательстве со стороны мужчины, сообщает «СтарХит».



Роман Гриценко является участником телестройки. В течение нескольких месяцев он упорно добивался расположения Ольги, делал ей подарки, дарил букеты цветов, а однажды увез на день рождения в Таиланд. Бузова принимала ухаживания парня, но понимала, что крепкой пары у них не получится, так как ее избранник слишком молод и пока еще несерьезен.



Затем Бузова выяснила, что Гриценко обманывал ее, проявляя знаки внимания другим девушкам. Участник телестройки прошел детектор лжи, где и открылась вся правда.



«Не хочу, чтобы такие мужчины были моими поклонниками. В их ракурс должна попадать только я. Парни wi-fi, которые раздают себя направо и налево, мне неинтересны. Рома взял на себя большую ответственность, но получается, что предал меня», – сокрушается звезда.



По словам Ольги, никакого негатива к бывшему у нее не осталось. И она даже заприметила на проекте подходящую кандидатуру для Романа. Ее зовут Марго. Девушку отличает искренность и эмоциональность.

Ранее сообщалось, что фанаты Бузовой уличили футболиста Тарасова в измене новой жене.