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Фанаты Бузовой уличили футболиста Тарасова в измене новой жене

19 февраля 2018, 18:12

Актрисе так понравился Тарасов, что она выложила снимки цветов, которые ей якобы подарил бывший супруг Ольги Бузовой.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Две недели назад футболист Дмитрий Тарасов провел обряд венчания со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. А на днях спортсмена случайно увидели ночном клубе с актрисой из сериала «Пацанки» Кристиной Белокопытовой, сообщает «Дни.Ру».

Актрисе так понравился Тарасов, что она выложила снимки цветов, которые ей якобы подарил бывший супруг Ольги Бузовой. Также в «Сториз» Кристина показала фото из ночного клуба с избранником, подозрительно похожим на Тарасова.

«Когда бывший Ольги Бузовой клеится к тебе – это провал», – подписала снимок Белокопытова.

Однако позже актриса удалила провокационные снимки, а фанаты Бузовой, увидевшие их, закидали Тарасова обвинениями. Стоит отметить, что нынешняя супруга Тарасова ждет ребенка.

 

Публикация от Piton (@pitonitut)

 

Публикация от Piton (@pitonitut)

 

Публикация от Piton (@pitonitut)


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