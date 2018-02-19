Фанаты Бузовой уличили футболиста Тарасова в измене новой жене

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Две недели назад футболист Дмитрий Тарасов провел обряд венчания со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. А на днях спортсмена случайно увидели ночном клубе с актрисой из сериала «Пацанки» Кристиной Белокопытовой, сообщает «Дни.Ру».



Актрисе так понравился Тарасов, что она выложила снимки цветов, которые ей якобы подарил бывший супруг Ольги Бузовой. Также в «Сториз» Кристина показала фото из ночного клуба с избранником, подозрительно похожим на Тарасова.



«Когда бывший Ольги Бузовой клеится к тебе – это провал», – подписала снимок Белокопытова.



Однако позже актриса удалила провокационные снимки, а фанаты Бузовой, увидевшие их, закидали Тарасова обвинениями. Стоит отметить, что нынешняя супруга Тарасова ждет ребенка.

Публикация от Piton (@pitonitut) Фев 17, 2018 в 3:59 PST

Публикация от Piton (@pitonitut) Фев 17, 2018 в 3:59 PST