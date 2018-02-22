Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады в Пхенчхане

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Завоевавшие бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова возвратят свои награды.

Об этом рассказала пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Суд (Спортивный арбитражный суд – прим. Т-и) в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его (Крушельницкого – прим. Т-и) допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», – пояснила она.

Ранее спортсмен отказался от участия в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), так как положительные результаты двух проб не могут быть ошибочными, отметив, что он готов ко вполне предсказуемому вердикту.

При этом керлингист отверг возможность намеренного употребления мельдония.

Бронзовые награды, которые теперь предстоит вернуть, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали в дабл-миксте.