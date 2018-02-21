Крушельницкий не будет участвовать в слушаниях в CAS по делу о допинге

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге в тесте российского керлингиста Александра Крушельницкого является бессмысленным и бесполезным, поэтому от него решено отказаться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление самого спортсмена.

По его словам, очевидно, что результаты двух проб не могут быть ошибочными, поэтому вердикт будет предсказуем.

«Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушания CAS по поводу моей ситуации», – заявил Крушельницкий.

Ранее в допинг-пробе В Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Однако обладатель «бронзы» Игр в Пхенчхане отверг намеренное его употребление.