Директор школы в Арском районе, где отравились дети, уволен

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Директор Казанбашской школы, где отравились дети, уволен, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова прокуроры Арского района совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели комплексную проверку в образовательном учреждении.

Напомним, что 11 февраля в одной из школ в Арском районе Татарстана произошло ЧП. 39 школьников и двое взрослых были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на острое отравление. 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы, 40-летний Айдар Сафиуллин, а 14 февраля задержали директора организации, поставлявшей в школу продукты питания.

В процессе проверки выяснилось, что у школьного повара были симптомы расстройства кишечника. В ее отсутствие в столовой работала повар детсада при школе, а также работница, которая также занималась уборкой в пищеблоке. Позднее все они были госпитализированы в Арскую ЦРБ. Всем обратившимся поставлен диагноз «острая гастроэнтеропатия, вызванная вирусом Норуолк».

В школьной столовой выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Выяснилось, что повар столовой при выявлении кишечного расстройства не сообщила об этом в школе и приступила к работе без медицинского заключения о выздоровлении.

Роспотребнадзор составил административные протоколы в отношении директора школы, завхоза, повара и работницы столовой по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Работа пищеблока была приостановлена на 30 суток, повара и завхоза оштрафовали на пять тысяч рублей, работницу столовой – на тысячу рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Арского районе представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Начальнику Управления образования Арского района объявлен выговор, а директор Казанбашской школы уволен с должности по собственному желанию.