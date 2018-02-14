Задержан директор поставщика продуктов для школы в Арском районе, где отравились дети

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане задержан директор организации, поставлявшей продукты в Казанбашскую школу, где массово отравились дети, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 февраля в одной из школ в Арском районе Татарстана произошло ЧП. 39 школьников и двое взрослых были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на острое отравление. 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы, 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, где сообщил обо всех нарушениях в организации питания школьников.

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

59-летний директор торгового дома «Айракс» свою вину в причастности к преступлению не признает.

Расследование уголовного дела продолжается.