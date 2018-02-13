В Татарстане задержан директор Казанбашской школы, в которой отравились дети

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане задержан директор Казанбашской школы, в которой массово отравились дети, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 февраля в одной из школ в Арском районе Татарстана произошло ЧП. 39 школьников и двое взрослых были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на острое отравление.

Сегодня был задержан директор Казанбашской школы, 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, где сообщил о всех нарушениях в организации питания школьников. Также Сафиуллин выразил готовность сотрудничать со следствием.

Следственный комитет продолжает детальную проверку всех обстоятельств уголовного дела.