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Загитова превзошла рекорд Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане

21 февраля 2018, 08:29

Фигуристка набрала 82,92 балла за выступление в короткой программе в личном турнире.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова на Олимпийских играх в Пхенчхане побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до этого ее коллегой по команде Евгенией Медведевой, передает RT.

Загитова набрала 82,92 балла за выступление в короткой программе в одиночном катании, тогда как результат Медведевой составлял 81,61 балла.

Ранее Загитова стала первой в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Именно ее выступление позволило сборной олимпийских атлетов из России завоевать серебряную медаль


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