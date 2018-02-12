Фигуристка Алина Загитова победила в произвольной программе Олимпиады

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Российская чемпионка Европы пятнадцатилетняя фигуристка Алина Загитова стала первой в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.
Спортсменка набрала 158,08 балла. Второе место заняла американка Мирай Нагасу (137,53), на третьем месте Габриэль Дэйлман из Канады (137,14).
В короткой программе олимпийских атлетов из России представляла Евгения Медведева, которая одержала победу с рекордным результатом.
В мужской произвольной программе россиянин Михаил Коляда стал вторым.
Команда олимпийских атлетов из России занимает второе место командного турнира.