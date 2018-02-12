Фигуристка Загитова прокомментировала свою победу в произвольной программе на ОИ

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Победительница в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что довольна своим прокатом.

За чистый прокат произвольной программы спортсменка получила 158,08 балла. Это ее лучший результат в карьере.

После выступления Загитовой российская команда заняла второе место в командном зачете.

«Откатала я хорошо, прокатом очень довольна, смогла справиться со своим волнением, рада, что не подвела свою команду», — сказала Загитова журналистам.

«Я настраиваю себя на то, что на тренировках все делаю и делаю достаточно хорошо, отрабатываю все элементы, почему я не могу это делать на соревнованиях?» — отметила фигуристка.