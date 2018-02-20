Сирийских ополченцев из Африна испугал огонь турецкой артиллерии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сирийских ополченцев из Африна испугал огонь, открытый артиллерией Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что обсудил военную операцию в Сирии с Президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, террористы ответят за свои «неправильные решения».

Ранее стало известно, что ополченцы, вошедшие в Африн, находятся в полной боевой готовности и намерены противостоять турецкой армии. Официальный Дамаск пока никак не комментирует ситуацию.

Вчера Турция поддержала ввод правительственных сил Сирии в Африн с условием, если целью кампании станет борьба с террористами.