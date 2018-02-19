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Политика

Путин и Эрдоган поговорили по телефону о ситуации в Сирии

19 февраля 2018, 20:42

Особое внимание главы государств уделили укреплению взаимодействия в астанинском формате.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Особое внимание главы государств уделили укреплению взаимодействия в астанинском формате, отмечается в сообщении.

«Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса — в развитие договоренностей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на северо-западе Сирии, включая военные операции Турции в районе Африна.

Также они договорились о проведении в ближайшей перспективе некоторых контактов на различных уровнях.


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