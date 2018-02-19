(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Турция поддержала ввод правительственных сил Сирии в Африн с условием, если целью кампании станет борьба с террористами. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Важна причина, ради которой в этот регион войдут силы. Если для борьбы с Рабочей партией Курдистана, то у нас с этим проблем не возникнет», – отметил он.

При этом Чавушоглу пригрозил жесткой реакцией, если будут зафиксированы факты защиты отрядов «Сил народной самообороны».

По словам главы внешнеполитического ведомства республики, Турция выступает за сохранение территориальной целостности САР.

О том, что правительственные войска Сирии планируют войти в пограничный с Турцией кантон Африн по договоренности с курдами в ближайшие несколько дней, стало известно 16 февраля.