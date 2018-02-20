Лысенко назвал замену Андреевой в программе «Время» обычной рокировкой

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко прокомментировал назначение Кирилла Клейменова на место Екатерины Андреевой в программе «Время», сообщает РИА «Новости».

Лысенко назвал этот момент обычной рабочей рокировкой. По его словам, зрители хорошо знают Кирилла Клейменова, однако ему придется восстанавливать навыки ведущего, так как он долгое время не работал в кадре.



Гендиректор ОТР также подчеркнул, что замена ведущего никак не отразится на отношении зрителей к телепередаче.

Ранее сообщалось, что замена связана с переездом программы «Время» в новую студию. Екатерина Андреева также прокомментировала свое новое назначение.