Тарантино раскрыл подробности домогательств Вайнштейна к Уме Турман

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Квентин Тарантино раскрыл подробности домогательств продюсера Харви Вайнштейна к 47-летней голливудской актрисе Уме Турман, а также признал, что был в курсе происходящего, сообщает «Лента.Ру».



Режиссер рассказал, что актриса жаловалась на неподобающее поведение продюсера, за что Тарантино потребовал от Вайнштейна извиниться перед Турман. Тарантино также угрожал, что если обидчик не попросит прощения перед актрисой, то кинолента «Убить Билла» не выйдет в свет.



При этом Тарантино признался, что во время съемок «Убить Билла» он сам плевал на актрису и душил ее цепью, и делал это с ее согласия. Также Тарантино признал, что подверг риску жизнь Умы Турман, когда снимал эпизод без каскадера, в котором актриса врезается на кабриолете в дерево.



Ранее Ума Турман рассказала о действиях Вайнштейна сексуального характера и свое изнасилование им в 16 лет. От обвинений в адрес Квентина Тарантино голливудская актриса отказалась.

Напомним, в начале октября 2017 года в СМИ появилась информация, что Харви Вайнштейн на протяжении многих лет вводил в заблуждение актрис, обещая им продвижение по карьерной лестнице, за что требовал вступать с ним в интимную связь. Среди его жертв известные звезды Голливуда – актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розана Аркетт, Жюдит Годреш, Кэтрин Кэндалл. А Азия Ардженто и Лусия Эванс обвинили продюсера в изнасиловании.