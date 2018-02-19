МОК не исключил, что Крушельницкому могли подмешать допинг в напиток

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Международном олимпийском комитете (МОК) допустили, что в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого была совершена провокация и допинг в его напиток могли подмешать. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, сообщает «Чемпионат».

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», — сказал Адамс.

Представитель МОК также добавил, что в случае подтверждения употребления допинга российским керлингистом спецкомиссия рассмотрит это дело по завершении Олимпиады.

Ранее сам Крушельницкий объяснил появление мельдония в его допинг-пробе тем, что кто-то из коллег, не попавших на Игры, во время пребывания в тренировочном лагере в Японии подмешал вещество ему в напиток.

Также СМИ узнали о пропущенном Крушельницким в январе допинг-тесте, который проводило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).