СМИ узнали о пропущенном Крушельницким в январе допинг-тесте

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российский керлингист Александр Крушельницкий, которого подозревают в употреблении запрещенного препарата мельдония, в январе пропустил допинг-тест, который проводило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на информированный источник.

За пропуск допинг-теста спортсмен якобы получил первый предупредительный флажок. Атлетов, получивших три подобных флажка, дисквалифицируют на два года.

Ранее СМИ рассказали, что, по мнению Крушельницкого, запрещенное вещество в его напиток мог подмешать кто-то из коллег, не попавших на Олимпиаду, во время пребывания в тренировочном лагере в Японии.

Александр Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Эта награда стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.