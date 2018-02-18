Крушельницкий заподозрил партнеров по команде в добавлении мельдония в напиток

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Российский керлингист Александр Крушельницкий, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, объяснил появление мельдония в его допинг-пробе действиями кого-то из партнеров по команде. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Inside the Games.

По мнению спортсмена, запрещенное вещество в его напиток мог подмешать кто-то из коллег, не попавших на Игры, во время пребывания в тренировочном лагере в Японии.

Мельдоний был обнаружен в допинг-пробе A. Допинг-проба B будет вскрыта утром 19 февраля по корейскому времени. На этой процедуре сможет присутствовать сам керлингист.

Александр Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Эта награда стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.