СМИ сообщили о следах мельдония в допинг-пробе российского керлингиста Крушельницкого

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. О подозрительных пробах бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец, однако эта информация не получила официального подтверждения, сообщает РБК.

По некоторым данным, сейчас в ситуации разбираются допинг-офицеры.

По информации «Р-Спорт», сам спортсмен не в курсе того, что в отношении его пробы на допинг возникли подозрения. Не подтвердил информацию и глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. «Пока это все на уровне слухов. Официального подтверждения нет», — сказал он.

Как сообщил первый вице-президент Федерации керлинга РФ Андрей Созин, его спортсмены перестали употреблять мельдоний с тех пор, как он по решению WADA попал в список запрещенных препаратов.

Допинг-проба B будет вскрыта утром 19 февраля (по корейскому времени). На этой процедуре сможет присутствовать сам Крушельницкий.

Александр Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал «бронзу» в дабл-миксте на Олимпиаде-2018. Эта награда стала первой олимпийской медалью в истории российского керлинга.