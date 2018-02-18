МВД поздравило ставшего призером Олимпиады лыжника-полицейского из Татарстана

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Министерство внутренних дел России поздравило служащего в полиции лыжника из Татарстана Андрея Ларькова, который в составе мужской российской команды завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в эстафете 4х10 км.

В поздравлении отмечается, что младший лейтенант полиции Андрей Ларьков служит инспектором патрульно-постовой службы полиции в Управлении МВД по Нижнекамскому району РТ.

Ранее спортсмен был удостоен двух золотых наград в 30-километровой гонке и спринте на Универсиаде 2015 года в Словении и серебряной награды в командной эстафете на чемпионате мира 2017 года в Финляндии.

Руководство МВД РФ и коллеги поздравили Андрея Ларькова и завоевавшую накануне бронзовую медаль Олимпийских игр в эстафете 4х5 км лыжницу Анну Нечаевскую, которая также служит в полиции, с достигнутыми успехами и пожелали им новых олимпийских достижений.