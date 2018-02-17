Татарстанская лыжница Нечаевская выиграла «бронзу» Олимпиады

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская в составе сборной России завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Победителю россиянки уступили 43,3 секунды.
Помимо Нечаевской за сборную России в эстафете бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии (51,24,3), «серебро» – у команды Швеции (+2,0).
Медаль Нечаевской стала для Татарстана второй на этих Олимпийских играх. Ранее фигуристка Евгения Тарасова завоевала «серебро» командных соревнований.