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Татарстанская лыжница Нечаевская выиграла «бронзу» Олимпиады

17 февраля 2018, 13:38 , Фото: wikipedia.org

Татарстанская лыжница Нечаевская выиграла «бронзу» Олимпиады Спортсменка была третьей в эстафете в составе женской сборной России.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская в составе сборной России завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Победителю россиянки уступили 43,3 секунды.

Помимо Нечаевской за сборную России в эстафете бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии (51,24,3), «серебро» – у команды Швеции (+2,0).

Медаль Нечаевской стала для Татарстана второй на этих Олимпийских играх. Ранее фигуристка Евгения Тарасова завоевала «серебро» командных соревнований.


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