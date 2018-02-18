Татарстанец Ларьков завоевал «серебро» Олимпийских игр

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане – спортсмен в составе мужской российской команды стал вторым в эстафете 4х10 км.
Россияне уступили сборной Норвегии, которая выиграла у них 9,4 секунды. На третьем месте осталась команда Франции, уступившая победителям 36,9 секунды.
Медаль Ларькова стала третьей для представителей Татарстана на Олимпиаде: ранее фигуристка Евгения Тарасова завоевала «серебро» в командных соревнованиях, а лыжница Анна Нечаевская была третьей в составе эстафетной российской команды.