Все новости Татарстан Россия

Спорт

Татарстанец Ларьков завоевал «серебро» Олимпийских игр

18 февраля 2018, 11:16 , Фото: Султан Исхаков

Татарстанец Ларьков завоевал «серебро» Олимпийских игр В составе сборной России спортсмен стал вторым в лыжной эстафете.
Ильшат Фардиев: Ларьков отлично пробежал сложнейший первый этап эстафеты
Андрей Ларьков: «В Пхенчхане очень медленный снег, но все в равных условиях»
Лыжник из Татарстана Ларьков выступит на этапе Кубка мира в Словении
Андрей Ларьков: «Сезоном я доволен, но есть недоработки»
Татарстанский лыжник Ларьков вошел в состав сборной РФ на этап Кубка мира в Канаде

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане – спортсмен в составе мужской российской команды стал вторым в эстафете 4х10 км.

Россияне уступили сборной Норвегии, которая выиграла у них 9,4 секунды. На третьем месте осталась команда Франции, уступившая победителям 36,9 секунды.

Медаль Ларькова стала третьей для представителей Татарстана на Олимпиаде: ранее фигуристка Евгения Тарасова завоевала «серебро» в командных соревнованиях, а лыжница Анна Нечаевская была третьей в составе эстафетной российской команды. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter