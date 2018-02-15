В Казани суд избрал меру пресечения пятерым сотрудникам «Татарстан почтасы»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Пятерым из шести сотрудников «Татарстан почтасы» филиала «Почты России», которых накануне задержали по подозрению в кражах дорогих посылок, избрали меру пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 февраля сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ задержали шестерых сотрудников «Татарстан почтасы» – охранника, грузчика, двух сортировщиков и водителя. Их подозревают в кражах на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. По версии следствия, они вскрывали дорогие посылки с ценностями и забирали их.

Чаще всего в руки злоумышленников попадали смартфоны, планшеты, запчасти для компьютеров. Похищенное они прятали, а после вывозили на служебных машинах, вместе с другими посылками.

Часть подозреваемых взяли с поличным по дороге из казанского аэропорта. Другие были задержаны на рабочих местах.

Данил Гордеев, Кирилл Шульга и Николай Ефременко арестованы до 13 апреля. Айдар Гарипов и Сергей Низамутдинов отправлены под домашний арест.

Вопрос об избрании меры пресечения шестому задержанному по делу о кражах из почтовых посылок суд рассмотрит завтра.